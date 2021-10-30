РИАМО - 30 окт. В квартире на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 70-летней женщины с признаками насильственной смерти. Сотрудники СК и уголовного розыска нашли и задержали 22-летнего подозреваемого, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Жертву нашли 18 октября, у нее на шее были множественные колото-резаные ранения.

Бутырским межрайонным следственным отделом по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали на территории Ростовской области. В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства. Расследование по делу продолжается.