РИАМО - 30 окт. Международное бюро выставок закончило прием заявок от стран на проведение Экспо-2030, в пятерку городов-кандидатов вошли Москва, Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всемирная универсальная выставка (Экспо) — крупнейшее международное событие, страны-участницы которого представляют себя миру. На ее площадке демонстрируются новейшие разработки, достижения в различных областях и инициативы в решении глобальных проблем.

Поддержать столицу и одну из ее главных достопримечательностей – Останкинскую телебашню, которую подсветили цветами, использованными в российской заявке, может любой желающий.

Для этого нужно разместить в социальных сетях фотографию с вашим любимым городским видом с хештегом #времяэкспо. Авторы лучших работ получат подарки от заявочного комитета «Москва Экспо — 2030».

«По сути, Экспо — это единственное крупнейшее событие, которое никогда раньше не проходило в Москве. Опыт проведения Всемирной выставки в других странах показывает, что Экспо является драйвером дополнительного развития, привлекает новые инвестиции, создает рабочие места», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он заявил, если решение будет принято в пользу столицы, Всемирную выставку проведут на высочайшем уровне.