РИАМО - 30 окт. В Москве и области в предпоследний день октября ожидается переменная облачность при достаточно теплой погоде. Максимальная температура воздуха в этот день составит плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В течение дня воздух в столице прогреется до плюс 11-13 градусов, по области – до плюс 8–13 градусов. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 4-5 градусов.

День ожидается тихий, юго-западный ветер будет дуть со скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последняя суббота октября этого года может стать самой теплой в Москве с 1948 года.

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