РИАМО - 30 окт. Уличное освещение и архитектурная подсветка на территории столицы переведены на зимний режим работы, теперь свет будут включать раньше, а выключать — позже, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас световой день стал короче. Поэтому в график работы городского наружного освещения надо было внести некоторые коррективы.

Он добавил, что если 30 июня освещение работало 5 часов, то к концу октября оно работает до 14 часов 4 минут.

Также он подметил, что диспетчеры следят за уровнем фактической освещенности, а также за графиком включения и выключения наружного освещения. Уровень освещенности показывают специальные датчики.

«Как только она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал», — сказал Бирюков.

Тогда диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи – мосты в центральной части города.

Бюрюков добавил, что согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира вместе с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем.

«Яркое и красивое освещение - это залог безопасности и хорошего настроения жителей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города», - заключил заммэра.