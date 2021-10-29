РИАМО - 29 окт. «Мособлгаз» подключил к газораспределительным сетям Подмосковья региона 8-тысячный дом по программе социальной газификации, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Газ пришел в дом семьи Русляковых, проживающей в деревне Тимково Богородского округа.

«В доме живем с 2013, провели электрическое отопление, но зимой выходило дорого и дом прогревался долго. Узнала о программе, меня она заинтересовала: позвонила в администрацию, дали телефон куратора, она быстро к нам выехала и все рассказала, подключились мы за 3 месяца. Конвекторы – это хорошо, но не сравнить с газом в доме», – сказала Жанна Руслякова.

В Богородском округе в программу соцгазификации вошли 68 населенных пунктов, где проживают 5,7 тыс. человек. На сегодня в муниципалитете к газу по программе подключены 430 частных домов.

«По программе социальной газификации работы в регионе идут с опережением графика, план пусков газа на IV квартал составляет 38,9 тыс. домовладений, исполнено почти 20% от плана», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.