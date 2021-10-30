РИАМО - 30 окт. Сегодня в России люди сразу нескольких профессий отмечают свой профессиональный праздник. Это и моряки, и инженеры-механики, и спортивные тренеры.

День моряка-надводника

30 октября принято считать Днем основания Российского военно-морского флота. Еще в 1696 году Петр I настоял на создании в стране собственных морских судов. Кораблестроение развернули в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске.

На наших кораблях были сделаны важные географические открытия, основан Петропавловск-Камчатский. А следом были совершены кругосветные путешествия.

Моряки-надводники, отмечающие 30 октября свой праздник, и сегодня уверенно продолжают уже более чем 300-летнюю историю флота.

Современный Российский военно-морской флот хорошо оснащен. У нас есть ракетные крейсеры, атомные подводные лодки, противолодочные корабли, десантные суда и морская авиация.

День инженера-механика

Начало этому празднику тоже дали на флоте приказом главком ВМФ в 1996 году. Однако обычно отсчет ведут с 1854 года, именно тогда на Российском флоте создали корпус инженеров-механиков.

Сегодня эту дату своим праздником считают все работники инженерно-технических специальностей различных отраслей промышленности. Это универсальная и одна из самых востребованных профессий. Ее можно получить в различных технических вузах страны.

Инженеров в нашей стране всегда любили и уважали, лучших мастеров называли людьми с «золотыми руками». Всем известен лесковский Левша и известный механик-самоучка Иван Кулибин.

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День тренера

Спорт играет огромную роль в развитии человека. Люди знакомятся с ним еще на зарядке в детском саду и в дальнейшем прибегают для поддержания здоровья, фигуры и улучшения самооценки. А есть и те, кто связывает с ним всю свою жизнь. В их числе и тренеры.

Они хорошо знают, что такое дисциплина и работа над собой и учат этому своих воспитанников.

В 1999 году Федерация спортивной и художественной гимнастики России предложила признать заслуги этих людей, тех, благодаря кому наша страна одерживает громкие победы на мировых соревнованиях. Официального статуса дата так и не получила, но именно 30 октября спортсмены по традиции чествуют своих наставников.

Всероссийский день гимнастики

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

В тот же 1999 год был учрежден Всероссийский день гимнастики. День спортсменов, которыми Россия гордилась, пожалуй, чаще, чем другими. Наши чемпионки по художественной гимнастике известны за рубежом. И несмотря ни на какие перипетии остаются лучшими в своем деле.

Нельзя, конечно, забывать и о спортивной гимнастике. Она более опасна, чем художественная и требует не меньшей силы воли. Ее включили в программу олимпийских игр на 20 лет раньше, чем художественную – в 1984 году.

День памяти жертв политических репрессий

Говоря о 30 октября, нельзя не вспомнить еще одну важную для России дату. В этот день в 1974 году в Мордовии началась голодовка узников лагерей. Политзаключенные так выразили свой протест против политический репрессий в СССР. Против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.

Сегодня нельзя назвать точное количество пострадавших в тех страшных местах людей. Документы говорят, что только с 1921 по 1953 год под репрессии попали 4,6 млн человек. Беспрецедентный случай геноцида против своего же народа.

Жертвами тех событий были не только сами заключенные, но и их близкие. Дети, оставшиеся без родителей, семьи врагов народа, долгие годы добивавшиеся реабилитации своих родных.​