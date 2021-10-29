РИАМО - 29 окт. В столице завершилась программа Российского Красного креста, в рамках которой готовили будущих добровольцев и сотрудников Международного Красного креста и Красного полумесяца. Она проводилась при поддержке совместно с РУДН, сообщает пресс-служба РКК.

В обучении кадров для международных миссий принимали участие эксперты из Италии, Германии, Турции и Ирана, а также Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста.

Участники программы каждый день изучали международное гуманитарное право, учились организовывать процесс в чрезвычайных ситуациях, взаимодействовать с властями, партнерами и населением. Всего обучение прошли 33 человека от 19 до 65 лет из России, Анголы и Эквадора.

«Благодаря полученным теоретическим знаниям и практическим навыкам участники курса смогут оценить свою готовность для гуманитарной деятельности. Они безусловно будут выделяться среди других кандидатов при построении карьеры, в том числе в системе Международного Движения Красного креста и Красного полумесяца, – отметил председатель РКК Павел Савчук.