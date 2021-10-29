РИАМО - 29 окт. Электростальские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по плаванью «Mad Wave Challenge», 3 этап этого первенства прошел в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главы городского округа.

В соревнованиях приняли участие более 1 тыс. спортсменов из 21 региона России, а также из Белоруссии.

Честь округа отстаивали 4 воспитанника спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь». Ребята показали свои лучшие результаты.

Евангелина Шейнина дважды поднялась на высшую ступень пьедестала почета, одержав уверенные победы на дистанциях 50 и 100 метров на спине.