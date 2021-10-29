РИАМО - 29 окт. На профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировались уже 5 тыс. человек, более 220 из них представляют Подмосковье. Благодаря этом регион вошел в топ-5, сообщает пресс-служба оргкомитета.

«В пятерку лидеров вошли Кемеровская, Нижегородская, Московская, Свердловская области и Ставропольский край», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Сбор заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы продлится до 30 ноября.

«Мы видим большой интерес к конкурсу среди профессионалов со всей страны. Он откроет перед наиболее талантливыми сотрудниками образовательных организаций новые возможности для самореализации, развития лидерских качеств, совершенствования профессиональных навыков», - сказал первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Мероприятие организуют при поддержке ведомства. Проект станет площадкой для обмена опытом и поиска единомышленников среди сильных лидеров в сфере образования.

После завершения регистрации будут проведены очные полуфиналы в 8 федеральных округах страны. 100 лучших команд пройдут в финал.