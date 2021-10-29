РИАМО - 29 окт. Третий этап маркировки молочной продукции стартует 1 декабря. Предприятия Подмосковья готовы к нему на 90%, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В 3 этап маркировки молочной продукции попадают товары с короткими сроками годности, менее 40 дней. Предприятия Московской области активно готовятся к введению маркировки и не допустят остановки производств. У большинства предприятий текущая степень готовности 80–90%, к 1 декабря они будут полностью готовы», - сказал Воскресенский.

Этот этап маркировки предстоит пройти 39 молокоперерабатывающим предприятиям региона. Из них 6 уже полностью готовы к процессу.

«19 предприятий проводят тестирования на оборудовании, в высокой стадии готовности находятся 10 предприятий», - отметил Воскресенский.

Маркировка товаров, срок годности которых менее 40 дней, станет обязательной с 1 декабря. В январе 2022 года такую продукцию будут выводить через кассу, для продукции, срок годности которой более 40 суток, этот этап наступит летом 2022 года.

С 1 сентября 2022 года будет введен объемно-сортовой учет. Фермеры должны будут в обязательном порядке маркировать свою продукцию с 1 декабря 2022 года.

Поэкземплярный учет планируется ввести с 1 декабря 2023 года.