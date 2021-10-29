РИАМО - 29 окт. Электростальские спортсменки завоевали золотые медали на первенстве России по тхэквондо, которое прошло с 7 по 11 октября, сообщает пресс-служба главы городского округа.

В соревнованиях приняли участие 400 сильнейших спортсменов из разных регионов страны.

В числе победителей - воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Электростали Юлия Симонова, Марьям Абакарова и Карина Чудина.

Спортсменки будут выступать на чемпионате Европы, который пройдет в ноябре в Португалии.