РИАМО - 29 окт. Московской области удалось войти в топ-3 российских региона-лидера по индексу «Качество инновационной политики». Подмосковье переместилось с 7 на 3 место, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Этот рейтинг составлен Высшей школой экономики. В нем показана работа региональных властей по развитию инноваций. При составлении рейтинга учитывается нормативно-правовая база, наличие профильных институтов развития, объемы поддержки деятельности в области инноваций и взаимодействие региона с федеральными институтами развития инноваций.

«Московская область активно стимулирует развитие инноваций. В частности, в регионе работает специальная программа, направленная на коммерциализацию инновационных разработок – за два года ее участниками уже стали 20 предприятий, которые получили по 1 млн рублей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Подмосковные компании и ученые работают с Фондом содействия инновациям. В нем в прошлом году привлекли свыше 700 млн рублей. Также в Подмосковье предусмотрен комплекс программ по развитию научно-технического потенциала и поддержке молодых ученых.

Зиновьева подчеркнула, что увеличение бюджетной поддержки позволило нарастить число объектов инновационной инфраструктуры. К ним относятся бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, трансфера технологий, ЦМИТы, особые экономические зоны и предприятия, которые производят инновационные продукты или заняты в области НИОКР.

Помимо мер поддержки, в Московской области особое внимание уделяется развитию институтов по стимулированию развития научно-инновационной деятельности. Например, недавно были созданы рабочие группы по созданию Научно-образовательных центров, Научного центра мирового уровня, а также по созданию Инновационного научно-технологического центра.