РИАМО - 29 окт. С помощью электронного сервиса Минмособлимущества земельные участки на ограничения проверили уже более 20 тыс. жителей Подмосковья, такие услуги пользуются популярностью, сообщает пресс-служба ведомства.

«За 5 месяцев действия сервиса им воспользовались более 20 тысяч заявителей, из них 15,5 тыс. - в рамках услуги по перераспределению земель, а 4,5 тыс. - при обращении за выкупом земельного участка», - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Сервис помогает дистанционно узнать о возможных ограничениях на земельном участке, санитарных или охранных зонах.

Перед подачей заявления на государственную услугу заявитель будет ознакомлен с информацией о возможных причинах отказа в предоставлении услуги, если заветный участок имеет пересечения с одной из ограничивающих зон.