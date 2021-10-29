РИАМО - 29 окт. Четыре государственных театра Московской области представят свои спектакли и программы в 10 округах региона в ноябре, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Все государственные театры Подмосковья входят во Всероссийскую программу «Пушкинская карта», в рамках которой любой житель России в возрасте от 14 до 22 лет может оформить себе специальную карту «Мир» на которую государство зачислит 3 тыс. рублей. Деньги можно использовать для покупки билетов на культурные мероприятия до конца года.

В список ноябрьских гастролей подмосковных государственных театров вошли 11 площадок в 10 городских округах области.

Так, Московский Губернский театр представит постановку «Малыш и Карлсон» 13 ноября в ДК им. Ю. Гагарина в Сергиево-Посадском округе, а 14 ноября - спектакль «Вождь краснокожих» в ДК «Победа» поселка Удельная Раменского округа.

Московский областной театр юного зрителя 12 ноября покажет спектакль «Дюймовочка» в «Зимнем театре» Орехово-Зуевского округа, 19 ноября - спектакль под названием «Про меня и мою маму» в ДК Власихи, 20 ноября - постановку «Каникулы Бонифация» в районном ДК Ногинска.

Московский областной театр кукол 14 ноября представит постановку «Сказки из разных карманов» в маленьком театре кукол в Балашихе, 18 ноября – спектакль «Принцесса и свинопас» в ДК «Молодежный» городского округа Подольск, 21 ноября театр дважды за день сыграет постановку «Кважды два»: в ДК Васильева в Электростали и в ДК «Глухово» в Ногинске.

Московский областной академический театр «Русский балет» 14 ноября привезет постановку «Спящая красавица» в ДК «Подмосковье» в Красногорск, а 17 ноября – постановку «Шехерезада» в музей-заповедник имени Чайковского в городском округе Клин.

Спектакли пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора. Билеты на мероприятия можно приобрести на сайтах театров и в кассах учреждений культуры, куда театры приедут с гастролями.

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