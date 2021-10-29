РИАМО - 29 окт. В Выставочном зале подмосковной Электростали открылась персональная выставка Анны Хопта «Время собирать тыквы», сообщает пресс-служба администрации округа.

Анна Хопта — молодая художница, иллюстратор, выпускница городской художественной школы, участник и лауреат многочисленных выставок и конкурсов. Анна проиллюстрировала более 25 книг для российских издательств.

Выставка «Время собирать тыквы», по словам самой Анны, — первая масштабная персональная выставка, на которой представлены работы разных жанров, выполненных за последние полтора года. Экспозиция будет открыта до 21 ноября.

Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Чернышевского, 38. Режим работы: с 11:00 до 19:00, четверг — с 13:00 до 21:00 (выходные: понедельник, вторник).