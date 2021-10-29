РИАМО - 29 окт. Пассажиры двух крупнейших аэропортов – Домодедово и Шереметьево – теперь могут пройти Всероссийскую перепись населения прямо перед вылетом. Переписчики начали работу в этих авиагаванях, сообщает Мосстат.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области Александр Кукушкин рассказал, что в аэропорты перевели переписчиков из МФЦ, которые временно закрыли из-за антиковидных ограничений.

Такое решение позволит охватить большее количество жителей.

Для работы переписчиков в зоне вылета установили специальные стойки, также на вопросы анкеты переписи можно ответить в зале ожидания. Информацию, предоставленную человеком, внесут в планшет со специальным программным обеспечением. Данные будут надежно защищены.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Главным нововведением является возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.

Приоритет переписи населения — безопасность. Технологии защищают не только персональные (которые и не собираются), но и обезличенные данные — именно они передаются с планшетов и через портал.