РИАМО - 29 окт. Глава Электростали Инна Волкова встретилась с жителями дома №16б на улице Тевосяна, чтобы обсудить комплексное благоустройство дворовой территории, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во дворе появились парковочные места с дорожной разметкой, уложен новый асфальт, установлены бордюры, оборудована современная игровая площадка, а на ней — новые урны для мусора, лавочки. На данный момент работы в этом дворе полностью завершены.

Жители попросили главу муниципалитета рассмотреть возможность установки ограничителей скорости на дороге, так как по новому асфальту машины едут очень быстро.

Возможность установки «лежащих полицейских» будет рассмотрена на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.