РИАМО - 29 окт. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в пятницу вечером задержали 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержали 6 рейсов и 1 отменили. В Домодедове 11 рейсов задержаны, 2 отменены. В Шереметьеве задержаны 7 рейсов, отменено 3.
В подмосковном аэропорту Жуковский нит ни задержек, ни отмен.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани.
Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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