РИАМО - 29 окт. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в пятницу вечером задержали 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 6 рейсов и 1 отменили. В Домодедове 11 рейсов задержаны, 2 отменены. В Шереметьеве задержаны 7 рейсов, отменено 3.

В подмосковном аэропорту Жуковский нит ни задержек, ни отмен.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани.

Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.