РИАМО - 29 окт. В Ростовской области задержали преступников, которые занимались кражами с банковских карт, один из них — житель Москосковой области, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«В настоящее время задержаны трое жителей Московской, Калининградской и Новосибирской областей в возрасте от 28 до 62 лет. Установлены 1026 фактов противоправной деятельности. Предварительная сумма ущерба превышает 150 миллионов рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, фигурантов которого заключили под стражу.

«По имеющимся сведениям, криминальная организация координировала действия трех структурированных групп. Роли каждого участника были четко распределены и контролировались. Одну группу составляли работники кол-центра. Они звонили гражданам под видом представителей службы безопасности банка и сообщали заведомо ложные сведения об операциях по их счетам», - объяснила Волк.

Она добавила, что еще 2 группы переводили деньги со счетов жертв на счета и кошельки различных интернет-магазинов, потом средства переводились в криптовалюту.