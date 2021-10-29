РИАМО - 29 окт. Десять юных жителей Электрогорска в торжественной обстановке получили первые паспорта гражданина России, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Традиционная церемония состоялась 27 октября в Доме молодежи. Паспорта юношам и девушкам вручила первый заместитель главы администрации городского округа Электрогорск Людмила Шапар. Она поздравила ребят с получением самого важного документа в жизни.

«Относитесь к нему бережно, с любовью. Помните, что главное для человека – любить Родину, у которой замечательная история, героическое прошлое и должно быть великое будущее. Будьте всегда активными и принимайте участие в жизни родного города, выполняйте гражданские обязанности, отдавая силы и способности на благо великой державы», - отметила Людмила Шапар.

Вместе с паспортом гражданина РФ юноши и девушки получили адресные поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также памятные подарки от администрации городского округа.