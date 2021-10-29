РИАМО - 29 окт. Подстанцию скорой помощи построят в Кашире в следующем году, разрешающая документация уже получена, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Сформирован пакет документов. Он передан для организации проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству здания.

«Новая подстанция скорой помощи будет рассчитана на 10 бригад в смену. Сдать объект планируется уже в следующем году», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и строительство будет осуществляться в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.