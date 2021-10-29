РИАМО - 29 окт. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и его заместители отправятся в районы страны, где ситуация с коронавирусом оценивается как критическая, сообщает Федеральное агентство новостей.

В субъекты РФ, где эпидобстановка требует особого внимания, чиновников направил президент России Владимир Путин.

О поручении главы государства рассказала его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На сегодняшний день самым эффективным способом борьбы с распространением инфекции остается вакцинация. Ее можно пройти бесплатно, поставив прививку одним из отечественных препаратов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 13 регионах страны заболеваемость коронавирусом крайне высока. Речь идет о Ивановской, Омской, Курганской, Томской, Владимирской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкария, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, Северная Осетия и Алтай, а также в Приморском крае.

За минувшие сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировали 8 432 546 случаев.

При этом за этот же период в стране умерло 1163 человека с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции в РФ стали 236 220 пациентов.

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