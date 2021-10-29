РИАМО - 29 окт. Суд вынес приговор 3 экс-полицейским, которые до смерти избили уроженца Дагестана в Орехово-Зуевском округе Подмосковья в 2019 году. Фигуранты уголовного дела получили от 7 до 9 лет заключения в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Согласно результатам, установленным судом, вечером 11 апреля 2019 года фигуранты, находясь на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево, подвергли избиению уроженца Дагестана. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Злоумышленники признаны виновными по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), пп. «а», «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Фигуранты уголовного дела получили следующие приговоры: Блинов - 9 лет лишения свободы, Шишканов – 7 лет лишения свободы, Попов – 8 лет лишения свободы, с запретом занимать определенные должности сроком на 2 года. Также с фигурантов взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. руб.

Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.