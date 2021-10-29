РИАМО - 29 окт. Сотрудники, работники и ветераны подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Московской области в пятницу отмечают 69-ю годовщину со дня основания ведомства, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сейчас под охраной сотрудников вневедомственной охраны находятся более 70 тыс. объектов юридических и физических лиц, в том числе подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ.

Патрулировать улицы области каждый день выходят почти 400 групп задержания. В этом году под охрану с помощью пультов централизованного наблюдения принято более 1,8 тыс. объектов и более 2 тыс. квартир и частных домовладений граждан.

Только в этом году росгвардейцы совершили свыше 95 тыс. выездов по сигналу «тревога», поступивших с охраняемых объектов. Силами нарядов групп задержания выявлено более 40 преступлений и 4 тыс. административных правонарушений.

«Профессиональная деятельность сотрудников подразделений вневедомственной охраны Росгвардии - гарантия безопасности, здоровья и спокойствия жителей Подмосковья. Работа сотрудников вневедомственной охраны требует предельной ответственности, связана с опасностью и риском. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником!» - отметил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Он пожелал росгвардейцам успешной службы, крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в службе.