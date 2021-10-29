РИАМО - 29 окт. В России выявили уже 5 случаев заражения новой разновидностью коронавируса, речь идет о AY.4.2 дельта-штамме, сообщает РИА Новости.

3 из них были найдены в Московском регионе, еще 2 — в Татарстане. Эта разновидность коронавируса впервые была найдена в Великобритании в этом году. Позже ее нашли в других странах ЕС, а также в США.

А индийский штамм, как отмечали представители ВОЗ, известный как «дельта» и названный B.1.617, выявили год назад, в октябре 2020 года. Его особенность — сокращенный инкубационный период и повышенная нагрузка на организм человека.

Глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, заявил что в ведомстве продолжают следить за изменчивостью патогена на предмет выявления как известных, так и возможных новых геновариантов вируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом и крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения в 13 регионах страны.

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