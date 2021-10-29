РИАМО - 29 окт. Пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья снизился на 23% в первый нерабочий день 28 октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За сутки 28 октября жители региона совершили 2,8 млн поездок на общественном транспорте, что на 23% меньше чем было в аналогичный период на прошедшей неделе.

В четверг в автобусах Подмосковья зафиксировали 1,6 млн поездок, что меньше на 31% по сравнению с тем же днем на прошлой неделе. На 25% сократилось количество поездок по банковским и транспортным картам. На 33% сократилось число льготных категорий граждан, фиксирующих проезд по социальным картам Московской области и Москвы. Число школьников и студентов в автобусах сократилось на 66%.

В электропоездах в первый нерабочий день совершено 1,2 млн поездок, что на 13% меньше чем в прошлый четверг 21 октября. На Ленинградском направлении число льготных категорий пассажиров сократилось на 15%.

Минтранс Подмосковья напомнил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в общественном транспорте региона усилен контроль за соблюдением масочного режима.

Соблюдение пассажирами противоэпидемиологических мер ежедневно контролируют более 2 тыс. сотрудников областного Минтранса, правоохранительных органов, волонтеров и представителей транспортных компаний. Проезд без маски в общественном транспорте Подмосковья наказывается штрафом в размере 5 тыс. рублей.

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