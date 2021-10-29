РИАМО - 29 окт. С помощью личного кабинета на сайте МособлЕИРЦ жители Подмосковья могут без комиссии и с возвратом кэшбека оплачивать коммунальные счета, передавать показания приборов и управлять несколькими лицевыми счетами, а также пользоваться множеством других услуг в дистанционном формате, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«Для удобства жителей мы активно развиваем дистанционные форматы обслуживания. «Умной платежкой» - личным кабинетом на сайте МособлЕИРЦ, мобильным приложением «МособлЕИРЦ Онлайн» и кнопкой моментальной оплаты пользуются уже порядка 2 млн человек», - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Также МособлЕИРЦ запустил маркетплейс с товарами и услугами, с помощью которого можно заказать установку и обслуживание счетчиков, кондиционеров и защиты от протечек, уборку квартиры, сборку мебели, вывоз строительного мусора и старой мебели, ремонт велосипедов, консультации ветеринаров и прочие услуги.

Заказ товаров и услуг осуществляется через личный кабинет пользователя на сайте МособлЕИРЦ или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн».

На сайте МособлЕИРЦ клиент может отслеживать статус заказа онлайн, общаться в чате с исполнителем и уточнять любые детали, назначать удобное время доставки, а также приложить любые фото к заказу (например, место расположения прибора учета или батареи, фото неисправности, которую нужно устранить – ред.).

Кроме того, на сайте МособлЕИРЦ можно подать заявку на рефинансирование ипотеки, заказать налоговую декларацию и документы для налогового вычета, технологического присоединения к сетям или договора энергоснабжения.

Мобильное приложение «МособлЕИРЦ Онлайн» бесплатно и доступно для скачивания в App Store и Play Market.