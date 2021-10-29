РИАМО - 29 окт. За первый нерабочий день эпидканикул в Московской области выявлено 252 нарушения в работе объектов торговли и услуг, всего было проверено около 3,7 тыс. объектов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Сотрудники министерства совместно с Госадмтехнадзором, Роспотребнадзором и органами местного самоуправления организовали выездные проверки в рамках ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом и режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

«В мониторинге задействовано 220 человек. За первый нерабочий день, 28 октября, в Подмосковье проверено 3 653 объекта торговли и услуг. В 252 выявлены нарушения, 33 нарушения устранены в ходе мониторинга», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что информация по 219 объектам направлена в Роспотребнадзор и МВД для принятия соответствующих мер.

«Выездные проверки будут продолжены на ежедневной основе до 7 ноября», - добавил Сергей Воскресенский.

С 28 октября в Подмосковье начался период нерабочих дней, объявленный в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. В области закрыты непродовольственные магазины, торговые центры, салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, автосервисы, концертные залы, кружки и секции. Кафе и рестораны могут работать только навынос и на доставку. Ограничения не коснулись онлайн-торговли.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>