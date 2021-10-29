РИАМО - 29 окт. В городском округе Люберцы определены два участка под складирование снега объемом более 150 тысяч кубических метров. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы для содержания территорий и автомобильных дорог в зимний период закуплено более 6 845 тонн противогололедных средств. Определены 2 участка под складирование снега объемом более 157 тысяч кубических метров: г. Люберцы, Хлыстовский тупик, около д.1, поселок Красково, деревня Машково в районе реки Пехорка и ст. Люберцы-2», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что в зимний период в уборке автомобильных дорог будут задействованы не менее 1 088 человек и порядка 300 единиц спецтехники.