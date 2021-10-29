РИАМО - 29 окт. По количеству забронированных на нерабочий период с 30 октября по 7 ноября туров Подмосковье оказалось на 2 месте среди регионов России. Московская область уступила только Краснодарскому краю, сообщает комитет по туризму Подмосковья.

На область пришлось 20% всех внутрироссийских туров, на Краснодарский край – 40%.

В Подмосковье ограничение действуют с 28 октября по 7 ноября, однако отели и рестораны в них продолжают принимать гостей. Туроператоры отмечают, что на длительные выходные количество бронирований в гостиницах региона выросло в 2,5 раза.

Нерабочие дни были объявлены в РФ указом президента России Владимира Путина. Жителей страны призывают бережно относиться к своему здоровью и к здоровью своих близких и соблюдать все меры профилактики.

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