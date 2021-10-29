РИАМО - 29 окт. Председатель президиума организации «Совет ветеранов ВДВ России» генерал-майор в отставке Владимир Данильченко высказался о своем товарище, бывшем первом заместителе начальника штаба ВДВ Анатолии Белянине, который накануне покончил с собой. Данильченко назвал его настоящим десантником, сообщает РЕН ТВ.

Тело высокопоставленного офицера обнаружили в его квартире в Ивантеевке. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем. Он испытывал сильные боли из-за воспаления поджелудочной железы.

Данильченко рассказал, что они вместе с Беляниным окончили Военную академию им. Фрунзе.

«Высокообразованный, творческий, активный человек. Короче - настоящий боец-десантник», — заявил Данильченко.

Белянин отдал службе в ВДВ 35 лет жизни. Он ушел в отставку в 1997 году.