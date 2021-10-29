РИАМО - 29 окт. В текущем году к началу зимы в парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы построят бесплатный ледовый каток, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Мособлдумы, член партийной фракции «Единой России» Дмитрий Дениско отреагировал на обращения жителей, обеспокоенных вырубкой деревьев в Наташинском парке. На его территории расчищена площадка, работает строительная техника. Совместно с директором Люберецкого МУ «Парк культуры и отдыха» Алексеем Орловым парламентарий провел выездное совещание и разобрался в ситуации.

«Вырубка и опиловка зеленых насаждений в парке коснулась исключительно аварийных деревьев. Это - сухостои, зараженные вредителями растения, а также деревья с наклоном более 45 градусов. В настоящее время проводятся работы по подготовке основания для ледовой арены. Ее площадь составит 1 806 квадратных метров, сам каток будет 1 539 квадратных метров. Для посещения он откроется 1 декабря текущего года», - пояснил Орлов.

Он заверил, что весной в парк завезут новые саженцы. Молодые деревья посадят по всей территории зеленой зоны. На расчищенной в парке площадке возводят современный ледовый каток. Его строительство предусмотрено государственной программой «Формирование комфортной городской среды». Место под спортивный объект было выбрано не случайно – здесь было минимальное количество насаждений, которые были спилены после их санитарной оценки.

«Каток вместимостью до 200 человек одновременно будет бесплатным для посещения. Люберчане смогут воспользоваться отапливаемой раздевалкой и прокатом инвентаря. А летом вместо льда - многофункциональная спортивная площадка. Никаких жилых домов ни сейчас, ни в перспективе на территории парка быть не может», - подчеркнул Дениско.