РИАМО - 29 окт. Птицеводческие организации Московской области могут претендовать на господдержку при комплектовании родительского стада. Субсидии предусмотрены по программе «Сельское хозяйство Подмосковья», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

В пятницу он побывал на открытии нового структурного подразделения птицефабрики «Элинар-Бройлер» в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского округа.

«Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственной птицы, цыплят, в размере 150 рублей за 1 голову, но не более 50% фактических затрат, в том числе приобретенного по импорту», - рассказал Воскресенский.

Получить поддержку можно за животных, приобретенных с 1 декабря года, который предшествует году предоставления субсидии, до ноября текущего года.

Пакет документов на получение господдержки необходимо предоставить в Минсельхозпрод региона до 20 декабря 2021 года.