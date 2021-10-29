РИАМО - 29 окт. Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Евгения Леванова рассказала, что не стоит сравнить победу российских спортсменок в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю с выступлением россиянок на Играх в Токио, сообщает Газета.ru.

«Я бы не стала сравнивать это выступление с Олимпиадой, потому что у нас в составе сейчас были две новые девочки, которые не выступали на Играх в Токио», - сказала спортсменка.

Так, на ЧМ выступила олимпийская чемпионка — 2016 Мария Толкачева и спортсменка Полина Орлова. Также Леванова рассказала, что не нужно оглядываться на прошлые победы, а каждое выступление нужно оценивать отдельно.

«Думаю, что девочки так же выходили, не думая о прошлых стартах и об Олимпийских играх. Для них была главная цель — выполнить свою программу чисто, точно и четко именно сейчас. Все мысли были направлены именно в эту сторону», — отметила Леванова.

За упражнение с пятью мячами россиянки получили 46,250 балла, за упражнение с тремя обручами и двумя парами булав — 42,100 балла, общий результат составил 88,350 балла. На втором месте расположилась сборная из Италия с результатом 86,000 балла. Спортсменки из Белоруссии стали третьими.