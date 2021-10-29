РИАМО - 29 окт. В Детской школе искусств (ДШИ) Ивантеевки проведут капитальный ремонт, контракт на выполнение соответствующих работ был заключен 26 октября в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Капитальный ремонт ДШИ включает в себя замену систем отопления, вентиляции, внутреннего электроснабжения, слаботочных сетей, водопровода и канализации, установку наружного видеонаблюдения, а также обновление внутренних помещений, фасада и кровли.

Также в здании оборудуют мобильный рулонный пандус на лестницах и систему вызова диспетчера для оказания помощи маломобильным гражданам.

На реализацию проекта из федерального, областного и муниципального бюджетов выделят более 47 млн рублей. На время проведения работ воспитанники ДШИ будут заниматься в Ивантеевской общеобразовательной школе.

Детская музыкальная школа была открыта в Ивантеевке в 1962 году и является старейшим образовательным учреждением города.