РИАМО - 29 окт. Сотрудники столичной прокуратуры проинформировали председателей ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о том, что цены на товары первой необходимости завышать нельзя, сообщает пресс-служба ведомства.

Для того, чтобы защитить права москвичей в условиях пандемии, прокуратура Москвы следит за соблюдением законодательства о ценообразовании на основные продукты.

Рост покупательского спроса может привести к увеличению цен, но необоснованное повышение стоимости товаров незаконно.

Прокуроры напомнили руководителям ассоциаций о том, что за несоблюдение законов в сфере ценообразования и конкуренции предусмотрена ответственность.