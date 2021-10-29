РИАМО - 29 окт. В поселке Коренево городского округа Люберцы до конца ноября текущего года проведут очистку пруда, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По сбору наказов в программу городской округ Люберцы вошел в число лидеров среди муниципалитетов Подмосковья. Наши жители внесли 27 193 предложения. Больше всего инициатив касались комфортной городской среды, экологии, образования и здравоохранения. Многие из предложений уже реализовываются. В текущем году в рамках региональной программы «100 прудов и озер» привели в порядок Томилинский пруд на улице Кантемира. До конца ноября очистим Кореневский пруд на улице Лорха», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2022 году благоустроят еще два водоема: Жилинский и Томилинский на улице Шевченко.

«Дорогие друзья! Спасибо вам за активность и неравнодушие! Только сообща мы сможем сделать наш Люберецкий край лучше и комфортнее», - добавил Ружицкий.