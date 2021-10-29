РИАМО - 29 окт. Прививки от коронавируса сделали уже 9,6 тыс. беременных россиянок. Это составляет 1,3% от общего числа беременных женщин, сообщает Федеральное агентство новостей.

«У нас на данный момент наблюдается 760 тыс. беременных женщин в РФ, из них только 9600 привились во время беременности, то есть это 1,3%. Переболевших женщин из этого количества наблюдаемых — 6%», — сказал главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения России Роман Шмаков.

Врачи сообщают, что прививка от коронавируса защищает не только будущую маму, но и ребенка.

Вакцинация в России проходит бесплатно. Прививки можно сделать в стационарных поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

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