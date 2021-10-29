РИАМО - 29 окт. Люберецкий волонтерский центр «Единой России» мобилизует работу с населением, 147 добровольцев городского округа готовы помогать жителям, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

«Актив волонтерского центра в Люберцах насчитывает 147 человек. В большинстве своем это молодые люди – студенты, члены молодежных общественных организаций округа и просто неравнодушные люберчане. Сегодня мы готовы реагировать на обращения жителей, находящихся на самоизоляции, лиц пожилого возраста, тех – кому действительно необходима помощь волонтеров», - отметил руководитель местного штаба Георгий Николаев.

Он пояснил, что номера телефонов центра волонтеров МОП «Единая Россия»: 8(495)503-55-36; 8(916)427-28-31.

В период пиковой нагрузки на систему здравоохранения, связанной с пандемией Covid-19, Генсовет партии делает усиленный акцент на работе волонтерских центров. Активисты окажут помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции. Бороться с пандемией сегодня помогают 9,5 тыс. подмосковных волонтеров.

«Сегодня востребовано обеспечение врачей горячим питанием, медицинским оборудованием и СИЗами. Требуется доставка лекарств, продуктов и предметов первой необходимости для тех, кто лечится на дому, и людей из групп риска, которые ушли на самоизоляцию», — пояснил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе тематического совещания ВКС с регионами.