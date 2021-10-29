РИАМО - 29 окт. Свыше 4,3 тыс. новых фирменных шин, предназначенных для автобусов малого и большого классов, поступило в компанию «Мострансавто» за прошедший месяц, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые шины для автобусов компании изготовлены с учетом большой нагрузки на общественный транспорт и обладают повышенной стойкостью к порезам и проколам. Для автобусов большого класса поставляются специальные брендированные шины.

Всего до конца года на предприятие поступит более 6,2 тыс. шин. Новые партии шин поступают на центральный склад компании в Ногинске, откуда затем распределяются по филиалам в соответствии с фактическими потребностями автопарка.

В «Мострансавто» отметили, что эксплуатационные свойства и своевременная замена покрышек являются факторами, влияющими на стабильность работы автобусов, комфорт передвижения и безопасность пассажиров и водителей. Отработанные шины компания сдает на утилизацию.