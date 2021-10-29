РИАМО - 29 окт. 15 городов, входящих в состав Московской области, вошли в индекс «IQ-городов», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Рейтинг разработал Минстрой России по итогам 2020 года в рамках президентских проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Рейтинг показывает, насколько эффективно населенные пункты внедряют технологии «умного города».

«Такие технологии делают жизнь горожан удобнее и безопаснее, образуя единую систему, которая отвечает за все аспекты жизни человека: от передвижения на общественном транспорте до переработки мусора. В Московской области уже давно началась и идет работа по цифровизации городского хозяйства», - отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он уточнил, что рейтинг составляют третий год подряд. Подмосковье традиционно входит в лидеры. Среди крупных городов (от 250 тыс. до 1 млн человек) в десятке лучших - Химки, Балашиха, Подольск и Раменское. В рейтинге больших городов (100-250 тыс.) 1-е место у Щелкова. В топ-10 также - Домодедово, Реутов, Коломна, Сергиев Посад, Королев, Люберцы, Красногорск, Одинцово.

А в списке малых городов (до 100 тыс.) уже 2-й год подряд лидерство в России удерживает Дубна, следом идет Ивантеевка. Индекс «IQ-городов» включает 47 показателей, разделенных по 10 направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, системы соцуслуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи. Расчет ведется для 203 городов, участвующих в проекте Минстроя «Умный город».

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье регулярно запускают новые электронные сервисы и услуги. «Цифра» внедряется практически во все сферы – от обращения с отходами и уборки дворов до ямочного ремонта, соблюдения антиковидных мер на стройках и контроля за работой транспорта. Так, региональная навигационная система отслеживает график движения и маршрут более чем 9 тыс. общественных автобусов. На портале uslugi.mosreg.ru предоставляют 213 услуг. Жители Подмосковья дистанционно записывают детей в детский сад, первый класс, получают льготы.