РИАМО - 29 окт. Несмотря на запрет на работу во время эпидканикул в Москве, салон элитных массажных Yamaguchi в Moscow City продолжал торговую деятельность. За это заведение могут закрыть на 90 суток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Нарушение было зафиксировано сотрудниками Объединения административно-технических инспекций столицы.

«За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн или приостановление деятельности до 90 суток», - сообщил Сергей Михайлов.

Руководители салона должны будут явиться в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.

В Москве с 28 октября по 7 ноября из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу объявлены нерабочие дни. В эти дни разрешено работать только продуктовым, магазинам первой необходимости и аптекам.

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