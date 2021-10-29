РИАМО - 29 окт. В Дмитровском городском округе Подмосковья полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в серии краж автомобилей каршеринговых компаний, ущерб от преступлений составил более 3,4 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что они обратились в компанию по каршерингу для аренды трех авто, после чего инсценировали их хищение, на самом деле передав транспортные средства третьим лицам. Ущерб составил более 3,4 млн рублей», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По месту жительства подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли документы на различные транспортные средства, государственные регистрационные знаки, а также устройства по подавлению любых сигналов связи.

Кроме того, в гараже на территории частного дома, принадлежащего одному из подозреваемых, обнаружены детали и кузовные элементы похищенных автомобилей. Улики были направлены на экспертизу для установления подлинности идентификационных номеров и их собственников.

По факту преступлений возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу. Полиция проводит проверку подозреваемых на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.