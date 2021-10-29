РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. Налоговая Подольска рассказала об основных изменениях в налогообложении на транспорт, в том числе применении нового перечня легковых автомобилей стоимостью от 3 млн руб, сообщает пресс-служба Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

Налоговые уведомления, направленные в текущем году, содержат расчет имущественных налогов за период 2020 года. По сравнению с предыдущим налоговым периодом произошел ряд изменений. При расчете транспортного налога применен новый перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей за 2020 год, размещенный на сайте Минпромторга России.

В новый перечень дополнительно включили такие марки и модели автомобилей, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport).

При расчете транспортного налога применили налоговые льготы в соответствии с законом «О льготном налогообложении в Московской области». Налоговую льготу по транспортному налогу предоставили лицам, которые впервые приобрели в собственность недвижимое имущество на территории Подмосковья. В том числе жилой дом, квартиру и с месяца постановки на кадастровый учет которых прошло не более трех лет.

Льгота предоставляется не более чем по одному транспортному средству, являющемуся объектом налогообложения. Кроме мотоциклов, мотороллеров, автобусов, тракторов, водных и воздушных транспортных средств, легковых автомобилей, в отношении которых исчисление суммы транспортного налога идет с учетом повышающего коэффициента. Начисляется в течение двух лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем даты государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. При чем 100% - в течение первого года, 50% - в течение второго года и применяется с 1 января 2019 года.

С информацией о налоговых льготах можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» по ссылке либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России по телефону: 8(800)222-22-22.