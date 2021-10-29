Район Коптево, расположенный в Северном административном округе Москвы, жители столицы называют типичным спальником, не лишенным своих особенностей. Как местным живется без метро и где они проводят досуг, выяснил корреспондент РИАМО.

От пустоши до спальника

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Впервые Коптево упоминается в 1595-1956 годах в меновой грамоте Дмитрия Шуйского. Князь хотел обменять село Топорково с пустошами Коптево и Ипатьевской на соседнее село Вельяминово, где сейчас располагается район Владыкино.

Откуда именно взялся топоним «Коптево», точно сказать никто не может. Существует две версии: согласно одной из них, название связано с древним родом Коптевых, согласно другой — с жившим в конце XV века боярином Константином Бутурлиным, имевшим прозвище Копоть.

В середине XVIII века владельцем пустоши стал коллежский секретарь Семен Молчанов, который переселил туда крестьян, построил господские дома. Затем эти места перешли во владение грузинского царевича Георгия Вахтанговича. В то время земли не раз меняли свое название.

В 1917 году Коптево вошло в состав Москвы, а в 1950-х годах здесь началось массовое жилищное строительство. Сейчас герб района представляет собой щит, разделенный на два поля: золотое с летящим аистом и голубое с лучистым солнцем. Герб символизирует благоприятные условия для семей и духовное возрождение, которое нашло свое отражение в строительстве храма Георгия Победоносца на средства местных жителей.

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Безопасность и криминал

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Сейчас Коптево считается небольшим серым спальником на севере Москвы. Большинство домов тут — пятиэтажные хрущевки и новостройки из 2000-х. Впрочем, часть домов уже попадает под программу реновации, поэтому местные надеются, что внешний вид района изменится. Цена за квадратный метр в Коптеве составляет примерно 280 тысяч рублей.

Архитектура тут хоть и не блещет уникальностью, но, по мнению некоторых жителей, она интереснее, чем в тех же Люберцах: здесь достаточно много исторических зданий.

«О Коптеве отзываются по-разному, но мой друг, снимавший жилье в разных районах Москвы, в итоге решил купить квартиру именно здесь», — рассказала москвичка Лиза.

«Для меня виды вокруг унылые. Я бывала в других не самых лучших районах, но не могу вспомнить спальника скучнее», — отметила местная жительница Ирина.

В Коптеве живут и молодежь, и пенсионеры, и семейные пары, но больше всего здесь людей среднего возраста. Многие проживают здесь с самого рождения и планируют завещать квартиры своим потомкам. Некоторых местный контингент совсем не радует: кто-то жалуется на пьяные компании и бродящих под окнами закладчиков. Криминальные инциденты здесь тоже происходят, но нечасто.

«Коптево — район алкоголиков и наркоманов, они есть практически в каждом доме. По ночам здесь ходить не очень безопасно, лично я даже дома не чувствую себя спокойно. Один раз квартиру грабили, пару лет назад какой-то алкаш взял весь магазин в заложники», — рассказал местный житель Даниил.

Тем не менее другая часть жильцов описывает район как «спокойный и безопасный».

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Жизнь без метро

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Через Коптево проходит одна из крупнейших магистралей Москвы — Северо-Западная хорда, в состав которой включена Большая Академическая улица. Также здесь есть станции МЖД и МЦК, по району курсируют трамваи, автобусы и троллейбусы.

А вот метро в Коптеве нет, ближайшие станции находятся в соседних районах: к западу от Коптева — «Войковская», к востоку — «Петровско-Разумовская».

«В целом я не испытываю дефицита транспорта, но расстраивает, что Большую Академическую превратили в магистраль. Стало шумно, грязно, невозможно открыть окна. В будни улица стоит в одной большой пробке, из-за которой проблематично добираться до метро. Кто живет ближе, может прогуляться пешком, но для меня это не вариант, ведь идти придется минут 20», — рассказала москвичка Лиза.

Прогулки в скверах и поездки в «Метрополис»

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В районе есть несколько скверов и прогулочных зон, при этом Коптево граничит с Тимирязевским парком и усадьбой Михалково. Местные отмечают детский городок «Бригантина» с теннисным кортом и сквер Зои и Александра Космодемьянских. Облюбовали москвичи и сквер на проезде Черепановых с воркаут-зоной и площадкой для выгула собак.

Однако некоторые жители района жалуются на экологическую обстановку.

«За Коптевским рынком находятся фармацевтическая фабрика и склад, из-за чего в воздухе постоянно присутствует неприятный запах медикаментов», — рассказал житель Москвы Александр.

С районом граничит и своеобразная достопримечательность в духе девяностых: по восточной стороне Большой Академической находится непримечательный спортивный объект — стадион «Наука», где сформировалась Коптевская ОПГ, которая занималась воровством, рэкетом, отмыванием денег и заказными убийствами.

Места для досуга в Коптеве не отличаются разнообразием. Здесь есть кафе, где подают суши и пиццу, работает чайхана, а еще есть театр «Без вывески». Также в Коптеве работает Музей автомобильных историй, где представлены педальные автомобили. Не радует жителей лишь отсутствие хороших кинотеатров.

«Раньше, чтобы поесть, например, в KFC нужно было ехать на «Войсковую», сейчас у нас есть свой, а если хочется разнообразия, рядом с моим домом — куча кафешек», — отметил Даниил.

Другие жители говорят, что многие ездят за развлечениями в торговый центр «Метрополис».

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Избыток парикмахерских и дефицит ночных магазинов

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В Коптево немало учебных заведений: здесь расположено более 10 общеобразовательных школ и более 15 детских садов. Еще в районе находятся взрослая и детская стоматологические клиники.

«Одну из поликлиник недавно отреставрировали и привели в нормальный вид. Правда вредные бабки и врачи никуда не делись. Больниц у нас тут вообще нет, только детская кожная больница ближе к «Войковской», — рассказал Даниил.

Салонов красоты и парикмахерских, по словам местных дам, здесь хватает на любой кошелек: они есть практически в каждом доме, поэтому предложение сильно превышает спрос. А вот фитнес-зал себе по вкусу многие подобрать не могут.

Для масштабного шоппинга и приобретения брендовых вещей нужно ехать в соседний район, в «Метрополис». Для менее значительных покупок подойдет ТЦ «Рассвет» и «Петровский». А чтобы приобрести продукты, местные ходят в сетевые «Дикси» и «Пятерочки», что разбросаны по району.

«Ночных магазинов не хватает, это моя личная боль. Бывает, очень поздно возвращаешься домой, и тебе даже банально купить хлеба негде», — пожаловалась Лиза.

Одна из главных торговых точек района — Коптевский рынок, где можно найти свежие фрукты и овощи. Рынок открыли еще в 1949 году, он считается одним из старейших в Москве. Его до сих пор посещают не только местные жители, но и обитатели других районов. Летом 2020 года СМИ писали, что Коптевский рынок переделают в гастромаркет, который станет конкурентом «Депо».

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