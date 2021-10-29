РИАМО - 29 окт. В следующем году в столице планируют открыть новый скоропомощный стационарный комплекс НИИ СП им. Склифосовского, который сможет принимать ежедневно до 200 неотложных пациентов, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В четверг ход строительства нового медучреждения проконтролировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас в Москве нерабочие дни. Тем не менее, мы не останавливаем строительство наиболее важных для города объектов здравоохранения. Пять новых корпусов в городских больницах позволят радикально улучшить качество скорой и неотложной помощи москвичам при травмах, инфарктах, инсультах и обострении хронических заболеваний», - отметил московский градоначальник.

Он уточнил, что строительство комплекса планируют закончить уже в следующем году.

Площадь семиэтажного здания составляет 22,1 тыс. «квадратов». Сюда будут доставлять пациентов для оказания полного комплекса медуслуг – диагностика, оперативное вмешательство, реанимационные мероприятия.

Помощь будет оказана в первые сутки. Затем пациентов будут либо отправлять домой, либо направлять в другие отделения больницы, если будет необходимость в продолжении лечения.

Всех поступающих в стационар горожан распределят по трем категориям: красная (тяжелые больные), желтая (средняя тяжесть течения болезни) и зеленая (удовлетворительное состояние здоровых).

У тех пациентов, у которых будут подозревать инфекционное течение болезни, поместят в изоляционно-диагностические боксы. Приемное отделение расположится на первом этаже.