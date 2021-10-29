РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. В микрорайоне Климовск Подольска 2 ноября пройдет встреча с жителями округа по вопросам здравоохранения, сообщает теротдел администрации округа.

Встреча состоится 2 ноября в 16:00 в парке «Дубрава». Жителям предлагают обсудить ремонт и работу взрослой поликлиники КЦГБ (филиала №6 Подольской областной клинической больницы).

На вопросы ответят главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян и заместитель главы администрации городского округа Подольск Юрий Скобенников.

Мероприятие проведут при соблюдении социальной дистанции.