РИАМО - 29 окт. Член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов назвал три основных момента, которые повлияли на решение суда в ходе оглашения приговора фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Ранее в Кемеровском суде озвучили приговоры по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Гендиректор компании-владельца ТРЦ Юлия Богданова приговорена к 14 годам лишения свободы, гендиректора самого центра Надежду Судденок приговорили к 13,5 годам. Технический директор ТРЦ Георгий Соболев осужден на 11 лет. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин приговорен к 6 годам, а начальник пожарного караула Сергей Генин получил 5 лет. Другие фигуранты осуждены на сроки от 5,5 до 6,5 лет колонии.

«В приговоре есть три составляющие. Первое — это ужасные последствия этой трагедии, то есть смерть, в том числе детей. Второй — это состояние общества в Кемерово после трагедии, общественный резонанс. Третья составляющая в том, что это определенно показательный процесс, он будет нести показательную функцию для предпринимателей. Все это вместе дало о себе знать в приговоре суда», — сказал Айрапетов в эфире радио Sputnik.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Эта один из самых резонансных пожаров в истории современной России.

Как выяснили следователи, в день трагедии в ТРЦ не функционировала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. При этом аварийные выходы из комплекса во время пожара оказались заперты, поэтому люди не смогли спастись.

Ранее СК сообщал, что группа из более 100 следователей провела свыше 400 различных экспертиз и поминутно восстановила картину произошедшего.