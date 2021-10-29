РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. В микрорайоне Кузнечики Подольска представители власти проверили ход капитального ремонта подъездов на улице Генерала Смирнова, нарушений не выявили, сообщает теротдел администрации округа.

Сотрудники территориального управления в микрорайоне Кузнечики Владимир Жуков и Оксана Гизун в присутствии представителей управляющих компаний проверили ход работ по капитальному ремонту подъездов в многоквартирных домах микрорайона по программе «Мой подъезд».

В доме №11 на улице Генерала Смирнова работы организовала управляющая компания МУП «Дирекция единого заказчика» в 1-м и 2-м подъездах. На момент осмотра рабочие выполнили большой объем работ по выравниванию и покраске стен и потолков в местах общего пользования, лифтовых и квартирных холлах, замене светильников. Цветовую гамму окрашивания стен согласовали с жителями, все работы контролирует управляющая компания и совет дома.

В доме №8 на улице Генерала Стрельбицкого выполнили работы по укладке плитки, сделали новые художественные вставки на стенах. Ход реализации ремонта под контролем жителей и управляющей компании ООО «Центр ЖКУ».