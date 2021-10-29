РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 окт. Окружной форум «Управдом» председателей советов многоквартирных домов городского округа Подольск состоится в формате видеоконференции 2 ноября, сообщает администрация округа.

Форум пройдет 2 ноября и начнется в 14:00. В нем примут участие первый замглавы администрации муниципалитета Владислав Лукьяненко, руководитель отделения ассоциации председателей советов МКД в городском округе Подольск Ольга Дорофеева, председатель комитета по ЖКХ администрации Сергей Сердюков, начальник управления «Подольск» ООО «МосОблЕИРЦ» Александр Гусаков, представители Чеховского филиала ООО «МСК-НТ», Государственного административно-технического надзора Московской области и Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

В ходе мероприятия обсудят ряд вопросов. Среди них мероприятия Водоканала по обеспечению качественного водоснабжения, вопросы содержания мест общего пользования, меры безопасности при использовании газового оборудования, тарифы на ЖКХ, проведение собрания собственников помещений в МКД в электронном виде, регистрация собственников в ЕИАС ЖКХ Московской области, организация работы регионального оператора ООО «МСК-НТ», готовность к зимнему периоду.

Жители Подольска смогут задать интересующие их вопросы онлайн в чате трансляции. Ссылка на онлайн-трансляцию форума на видеохостинге YouTube.

Жителей попросили при направлении вопроса указывать контактные данные: имя, адрес, номер телефона или адрес электронной почты для обратной связи.